Après sa qualification en coupe de la Ligue face à Nice, synonyme de troisième victoire en quatre matchs, Le Mans FC reprend confiance. Et se rend à Clermont ce samedi (15 h) dans l'espoir de marquer ses premiers points à l'extérieur. Match à suivre en direct sur France Bleu Maine.

Ligue 2 : Le Mans FC se déplace à Clermont avec un peu plus de confiance

Bevic Moussiti-Oko et Vincent Créhin sont du voyage en Auvergne

Sarthe, France

Une victoire, trois nuls, deux défaites. Au regard du bilan des Auvergnats à domicile cette saison, le stade Gabriel-Montpied n'a rien d'une forteresse imprenable. D'ailleurs, Clermont n'y a plus glané les 3 points depuis... la première journée ! L'équipe emmenée par Pascal Gastien, sacré meilleur entraîneur de Ligue 2 l'an passé, ambitionne donc de renouer avec la victoire sur sa pelouse. À l'inverse, pour des Manceaux toujours à la recherche de leurs premiers points à l'extérieur, c'est peut-être l'occasion d'aller chercher quelque chose. Et de surfer sur cette bonne dynamique de trois victoires en quatre matchs, toutes compétition confondues : "L'enchaînement des résultats positifs nous permet de respirer, de retrouver de la confiance qui va nous permettre de tenter davantage et de moins se poser de questions", admet le milieu manceau, Aloïs Confais,

Mais attention à cette équipe de Clermont, qui reste sur une victoire probante 2-1 à Guingamp et "qui n'a pas de difficulté de le jeu, insiste Richard Déziré, le coach manceau, c'est une équipe très plaisante à voir jouer, qui utilise très bien le ballon, avec des déplacements coordonnés, bien huilés... C'est à mes yeux un redoutable adversaire, l'une des équipes qui proposent le plus beau jeu de cette Ligue 2. " Une équipe portée vers l'avant, à l'instar du Mans FC, "une des formations qui pratiquent le meilleur football en Ligue 2", selon Pascal Gastien. Ce qui promet un match intéressant et ouvert entre deux équipes qui se ressemblent.

L'incertitude physique

Pour les Manceaux, ce sera le troisième match en 8 jours. Le deuxième en moins de 72 h. Depuis mercredi, la priorité a donc été de bien récupérer : cryothérapie dès l'après-match de Nice, kiné, osté, séances d'entraînement légères... Et même après-midi en famille pour retrouver une "fraîcheur mentale". À l'inverse, les Clermontois ont eu toute la semaine pour bien se préparer.

Adrian Grbic suspendu

Auteur de 8 buts sur les 14 marqués par son équipe, l'Autrichien Adrian Grbic est incontournable sur le front de l'attaque clermontoise. Mais le deuxième meilleur réalisateur de la Ligue est suspendu... Ce sera le premier match des Auvergnats sans leur avant-centre. L'ailier Jim Allevinah est également suspendu. Le latéral Jérôme Phojo, lui, est toujours malade, victime d'un virus féroce qui le met à l'arrêt depuis maintenant trois semaines.

Pierre Patron retrouve Clermont

Seul gardien de l'effectif pro du Mans FC encore valide, Pierre Patron connaîtra sa première titularisation en Ligue 2, face à son ancien club, où il vient de passer deux saisons (un seul match joué en coupe de la Ligue). Et c'est le jeune gardien de la réserve, Kanjoura Camara, 20 ans, qui prendra place sur le banc. Victime d'une luxation au doigt, Yohan Thuram est toujours out. Quant à Jérémy Aymes, sorti sur blessure au bout de 10 minutes face à Nice, il souffre visiblement du psoas (muscle au niveau de la hanche). Il doit passer des examens ce samedi mais le club s'attend à une absence "de plusieurs semaines".

Thuram, Aymes, Lévêque, Vincent, Manzala (blessés) et Vardin (malade) sont toujours indisponibles. Guiet, Rambaud et Maziz (reprise) sont mis à disposition de la réserve.