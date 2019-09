Ligue 2 : Le Mans FC se déplace à Guingamp avec l'envie de retrouver son identité

À vouloir temporiser plus qu'elle n'avait l'habitude de le faire, l'équipe mancelle a pris encore plus de buts lors de ses derniers matchs. Pour ce déplacement périlleux en Bretagne, où il faudra prendre des points, elle est donc bien décidée à repartir droit au but.

Sarthe, France

En début de saison, Le Mans FC prenait déjà trop de buts : deux par match lors des cinq premières journées. Alors, l'équipe a essayé de se focaliser davantage sur la défense, de rester bien en bloc, de laisser la possession à l'adversaire... Ça a marché une fois contre Sochaux. Mais paradoxalement, elle en a ensuite encaissé encore plus. À savoir quatre par match, lors des deux dernières journées. "On s'est un perdu à essayer de jouer contre-nature, analyse le coach, Richard Déziré, on s'est trop focalisé sur le fait de ne pas en prendre et on a oublié de jouer. On doit garder cet esprit d'aller de l'avant, de bien utiliser le ballon et si on y arrive, on sera moins mis en difficulté."

Traduction ? Pour ce déplacement ce lundi au stade du Roudourou, à Guingamp, une équipe taillée pour le haut du classement mais qui connaît un début de saison difficile, Le Mans FC est bien décidé "à ne pas subir les événements et à être à l'initiative".

Retrouver son identité de jeu, mais aussi de l'agressivité et de l'impact dans des duels trop souvent perdus, c'est l'objectif d'une équipe un peu inhibée aussi par ces débuts difficiles. Un travail mental et psychologique sur lequel le staff a insisté cette semaine souligne le milieu de terrain manceau Rémy Boissier : "Le risque, c'est de perdre confiance en soi et c'est pour ça que le coach nous a bougés, pour nous faire comprendre que nous sommes des bons joueurs, qu'on doit s'affirmer et qu'il faut se débarrasser de cette peur qu'on n'avait pas au début."

Les autres mal classés ont gagné

Ce match décalé de la neuvième journée risque de mettre un peu plus la pression sur la Manceaux. En effet, vendredi soir, plusieurs équipes du bas de tableau, des adversaires directs du Mans comme Châteauroux et Orléans ont gagné. Et pourraient donc creuser un premier écart en cas de défaite du Mans à Guingamp. Alors, pression maximale ? "Franchement, pas plus que ça, répond le coach manceau d'un air détaché, car notre maintien ne se fera pas grâce aux défaites des autres. Il se fera en allant prendre des points régulièrement. Donc avant de regarder les autres, faut surtout qu'on s'occupe de ce que nous, on a à faire." Et ça commence par ramener quelque chose de Guingamp.

Le groupe du Mans FC

Aymes, Thuram - Duponchelle, Vardin, Lemonnier, Dasquet, Musavu-King, Ebosse - Fofana, Confais, Boe-Kane, Boissier - Julienne, Diarra, Vincent, Créhin, Kanté, Moussiti-Oko.

Blessés : Lévêque, Manzala, Gope-Fenepej, Hafidi, Maziz.