Ligue 2 - Le match Amiens-Guingamp menacé

Arnaud Lusamba et les amiénois avaient gagné le match aller (2-0) à Guingamp

Après deux matches déjà reportés contre Ajaccio et Quevilly-Rouen, l'Amiens SC pourrait encore voir son calendrier bouleversé en ce début d'année 2022. La rencontre face à Guingamp prévu ce samedi soir (19h) à la Licorne reste menacée par les nombreux cas de Covid dans le vestiaire breton. Huit joueurs guingampais ont été testés positifs. Le club de Guingamp va faire de nouveau tests ce matin. Si au moins onze joueurs sont contaminés le match sera reporté.

Jessy Benet: "Une situation difficile"

Si le match a lieu, l'Amiens SC 18e en position de barragiste devra absolument se relancer pour sortir de la zone rouge. "On reste dans une situation difficile" reconnaît le milieu de terrain Jessy Benet. "Après la défaite en match en retard (1-0) mercredi, la victoire contre Guingamp devient presque impérative pour éviter de douter. Ce n'est pas le cas pour l'instant mais on a besoin de points." Amiens espère faire aussi bien qu'au match aller (victoire 2-0 le 14 août) et qu'en Coupe de France (qualification 3-2 en 32e de finale le 18 décembre) lors de ce troisième acte de la saison contre Guingamp.

ASC - Guingamp sur France Bleu Picardie

Si le match a lieu, il sera à suivre comme d'habitude en intégralité dès 18h45 ce samedi 22 janvier en direct du stade de la Licorne sur France Bleu Picardie.