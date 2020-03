Ligue 2 : le match ASNL / AC Ajaccio se jouera à huis-clos

Le préfet de Meurthe-et-Moselle l'annonce ce mardi en direct sur France bleu sud Lorraine. Le match de la 29e journée de Ligue 2 entre l'ASNL et l'AC Ajaccio prévu le 13 mars aura bien lieu mais à huis-clos au vu de l'expansion de l'épidémie de coronavirus.

La rencontre de Ligue 2 entre l'AS Nancy Lorraine et l'AC Ajaccio se jouera à huis-clos

C'est l'une des conséquences de l'épidémie de coronavirus. Avec l'interdiction des rassemblements de plus de 1.000 personnes décidée ce dimanche par le gouvernement, c'est tout le monde du sport qui est frappé. Le match de Ligue des Champions entre le PSG et Dortmund se jouera à huis-clos alors que le France-Irlande du tournoi des six nations de rugby est lui reporté.

A Nancy, les deux prochaines rencontres à domicile au stade Picot se joueront à huis-clos, annonce ce mardi le préfet de Meurthe-et-Moselle, Eric Freysselinard, invité de France bleu sud Lorraine. La rencontre de la 29e journée de Ligue 2 opposant l'AS Nancy Lorraine à l'AC Ajaccio aura bien lieu ce vendredi 13 mars, mais le match se déroulera donc sans le moindre spectateur. Il aurait été trop compliqué de limiter la jauge à 1.000 places dans un stade Marcel-Picot qui en abrite habituellement 10.000.

ASNL - AC Ajaccio, une rencontre que vous pourrez vivre malgré tout sur France Bleu Sud Lorraine et Francebleu.fr à partir de 19h30.

Autre rencontre prévue à domicile prévue à huis-clos Nancy-Le Havre le 3 avril prochain.