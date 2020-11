C'était attendu mais la commission des compétitions de la ligue de football professionnel a décidé de reporter la tenue du match de Ligue 2 entre l'AS Nancy Lorraine et Troyes, prévue ce samedi 21 novembre à Picot. En cause, le coronavirus qui touche une large partie de l'effectif nancéien.

Ligue 2 : le match ASNL - Troyes reporté pour cause de Covid

Il faudra encore attendre pour revoir l'AS Nancy Lorraine jouer en Ligue 2 de football. Le match de la 11e journée de championnat entre l'ASNL et Troyes est reporté à une date ultérieure, annonce la ligue de football professionnel ce mardi 17 novembre. La rencontre était prévue ce samedi 21 novembre dans un stade Marcel-Picot à huis-clos pour cause de confinement.

Cause de ce report : le coronavirus qui a frappé une partie de l'effectif et du staff du club au chardon, qui reste sur un revers à l'extérieur à Caen en championnat. Un match qui s'était déroulé sans plusieurs joueurs infectés côté nancéien. La ligue a constaté l'indisponibilité certaine d'au moins dix joueurs de l'ASNL pour cause de tests RT-PCR positifs.

Quid de Grenoble dans une semaine ?

On ne sait pas encore s'il y aura suffisamment de joueurs aptes pour affronter Grenoble le mardi 24 novembre. Il s'agit d'une rencontre reprogrammée suite à un report pour cause de cas positifs de Covid côté isérois cette fois.