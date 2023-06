Football : le match Bordeaux-Rodez donné perdu aux Girondins, Bordeaux reste en Ligue 2

C'est officiel ce lundi, les Girondins joueront une nouvelle saison en Ligue 2. Le match Bordeaux-Rodez du 2 juin est donné perdu aux Girondins, a annoncé la Ligue de football professionnel ce lundi. Les Girondins de Bordeaux , Rodez et, par ricochet, le FC Annecy et le FC Metz : les quatre clubs étaient suspendus à la décision de la commission de discipline de la Ligue de foot professionnel ce lundi. Réunis depuis 13h au siège de la LFP à Paris, les dix membres de la commission présidée par Sébastien Deneux ont tranché sur les conséquences de l'arrêt du match Bordeaux-Rodez lors de la dernière journée du championnat le 2 juin dernier. La rencontre, interrompue quand un supporter bordelais a agressé un joueur de Rodez, s'était achevée sur le score de 1 à 0 pour Rodez. Le match était décisif pour les Girondins de Bordeaux, en lutte à distance avec Metz, pour un retour dans l'élite. Mais aussi pour Rodez et Annecy qui se bagarraient, là encore à distance, pour éviter la relégation.

Voici les détails de la décision de la commission de discipline après instruction du dossier "au regard de la gravité des faits" :

La perte par pénalité de la rencontre FC Girondins de Bordeaux – Rodez Aveyron Football comptant pour la 38e journée de Ligue 2 BKT

Retrait d’un point ferme pour la saison 2023-2024

Fermeture pour deux matchs fermes et deux matchs avec sursis de la Tribune Sud du Matmut Atlantique

"Une décision aussi incompréhensible que disproportionnée"

Depuis le 2 juin, chaque club a défendu son cas. Les Girondins avaient notamment déposé samedi 10 juin une réclamation auprès de la LFP pour violation de l'éthique sportive. À l'annonce du choix de la commission de discipline, le club bordelais a dénoncé "une décision aussi incompréhensible que disproportionnée, tant au regard des éléments du dossier que de la jurisprudence". La direction des Girondins va saisir dans les plus brefs délais le CNOSF (Comité national olympique et sportif) "pour défendre ses droits et l’équité sportive".

Conséquence de cette décision sur les autres clubs concernés par ces événements : Rodez reste en Ligue 2, Metz monte en Ligue 1 et Annecy est relégué en National .