Ligue 2 : le match de la montée du Racing contre Bourg-Péronnas retransmis sur écran géant au Zénith de Strasbourg

C'était dans l'air. Le match de la montée en Ligue 1 entre le Racing et Bourg-Péronnas sera retransmis ce vendredi sur écran géant au Zénith de Strasbourg. 10.000 supporters pourront le regarder. La municipalité l'a annoncé ce lundi après-midi. Elle avait fait un test lors de l'avant-dernière journée de Ligue 2 vendredi dernier. Elle avait ouvert la salle du Rhénus pour la rencontre Niort-Racing . Il y avait eu 3.000 fans. Les inscriptions débuteront mercredi midi sur internet, uniquement sur eventbrite.fr

C’est un dénouement à la Hitchkock que nous offre le championnat de Ligue 2. Six équipes peuvent encore prétendre à l’accession en Ligue 1 lors de la dernière journée vendredi, mais la mieux placée reste le Racing. Les Strasbourgeois ont conservé leur place de leader grâce au match nul arraché deux partout vendredi à Niort. Ils comptent un point d’avance sur Amiens et Troyes, deux sur Lens et Brest, trois sur Nîmes. Une victoire vendredi face à Bourg-en-Bresse les enverrait en Ligue 1.