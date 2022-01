Pas de match samedi au Stade des Alpes. Face aux nombreux cas au sein de l'effectif grenoblois la Ligue a annoncé le report du match entre Grenoble et Niort.

Ligue 2 : le match entre Grenoble et Niort reporté

La covid entraine le report du match entre Grenoble et Niort prévu samedi

Alors que la fin des jauges dans les stades le 2 février prochain venait tout juste d'être annoncée, le report du match entre Grenoble et Niort est venu rappeler qu'il y avait toujours beaucoup de cas de coronavirus. Prévue samedi au Stade des Alpes la rencontre a été reportée par la Ligue, à cause du nombre de joueurs grenoblois testés positifs, le club n'a pas communiqué sur le nombre exact, mais selon les règles de la Ligue si le match est reporté c'est qu'il y en a plus de 11.

La nouvelle date du match n'a pas encore été décidée.