Ligue 2 : le match entre le Clermont Foot et Amiens à nouveau reporté au 14 avril

Initialement prévu le 13 mars, le match avait été décalé au 7 avril à cause des cas de covid chez les Clermontois. Cette fois, le virus a touché l'Amiens SC, et le match a de nouveau été reporté, cette fois au 14 avril, à 19h.

On va croire qu'il y a une malédiction sur ce match Clermont-Amiens, comptant pour la 29e journée. Il devait se jouer le 13 mars, mais le covid-19 avait décimé le Clermont Foot (29 cas, dont 15 joueurs et le coach Gastien). Le match avait alors été reporté au mercredi 7 avril.

Mais cette fois, le coronavirus touche durement le club amiénois : onze cas chez les joueurs, et d'autres encore parmi le staff et l'administratif. Pour rappel, un club doit dénombrer plus de dix cas positifs au sein de son effectif professionnel pour que le report d'un match soit acté par la commission Covid de la Ligue. Les joueurs testés positifs doivent rester à l'isolement pendant dix jours avant de reprendre un entraînement isolé pendant sept jours, soit une indisponibilité de 17 jours avant d'être autorisés à rejouer en Ligue 2.

Clermont-Amiens, prévu au Montpied, se jouera donc le mercredi 14 avril, à 19h.

Le calendrier du Clermont Foot sera donc le suivant :

Réception de Niort (samedi 3 avril, 20h)

(samedi 3 avril, 20h) Déplacement à Pau (samedi 10 avril, 20h)

(samedi 10 avril, 20h) Réception d'Amiens (mercredi 14 avril, 19h)

(mercredi 14 avril, 19h) Réception du Havre (samedi 17 avril, 15h)

(samedi 17 avril, 15h) Déplacement au Paris FC (mardi 20 avril, heure à déterminer)

(mardi 20 avril, heure à déterminer) Réception de Châteauroux (samedi 24 avril, horaire à déterminer)

