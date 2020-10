Ligue 2 : le match entre le GF38 et Niort est officiellement reporté

La Ligue de Football Professionnel a tranché. Le GF38, touché de plein fouet par le coronavirus, ne pourra pas se déplacer à Niort samedi 31 octobre pour la 9ème journée de Ligue 2. Le match est reporté à une date ultérieure, qui n'a pas encore été précisée. La commission "Covid" de la Fédération française de foot a constaté "l'absence certaine de plus de 10 joueurs sur la liste des 30 joueurs du Grenoble Foot 38 pour cause de test RT-PCR positif." Impossible de jouer dans ces conditions, a estimé la LFP. Le GF38 compte 19 cas de coronavirus, dont 13 joueurs.

Le report du match à Niort n'est pas une surprise. Grenoble n'avait déjà pas pu jouer samedi dernier contre Nancy. Et même si les joueurs peuvent théoriquement reprendre après une semaine d'isolement s'ils ne sont plus positifs, en pratique, l'organisation est plus complexe. "Il faut les retester, leur faire faire un examen cardiaque, et puis ces garçons-là sont éloignés du terrain pendant une semaine, plutôt patraques. Alors aller jouer avec juste un entraînement ou deux, c’est quasiment impossible" expliquait ce lundi Philippe Hinschberger, l’entraîneur de Grenoble, invité de l’émission 100% Passion GF38 sur France Bleu Isère.