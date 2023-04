Ligue 2 : le match entre le Stade Malherbe Caen et Le Havre se jouera à guichets fermés

C'est probablement la rencontre la plus attendue des supporters du Stade Malherbe Caen. Le derby entre le SMC et Le Havre se jouera à guichets fermés. Le club indique sur son compte Twitter qu'il n'y a plus une seule place disponible. Une première depuis 2019.