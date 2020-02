Ligue 2 : le match Nancy - Guingamp reporté au samedi 15 février

La rencontre de ligue 2 entre l'AS Nancy Lorraine et Guingamp, prévue le vendredi 14 février, est reportée au samedi 15 février. Un changement de calendrier lié au quart de finale de Coupe de France entre le SAS Épinal et Saint-Étienne qui aura lieu lui aussi à Marcel Picot le 13 février.

Nancy, France

