Ligue 2 : le match TFC-Nancy reporté à cause de la crue de la Garonne

Il n'y aura pas de match ce lundi soir au Stadium. La rencontre de Ligue 2 entre le TFC et Nancy est reportée.

"Compte tenu des conditions climatiques actuelles et de la crue de la Garonne, le Maire de Toulouse, sur recommandation de la Direction de la Sécurité Civile et des Risques Majeurs de Toulouse, a pris la décision de reporter à une date ultérieure le match de Ligue 2 BKT Toulouse FC - AS Nancy Lorraine, prévu ce soir à 20h45 dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 2 BKT", explique le club dans un communiqué.

La date de report sera communiquée prochainement, et les billets achetés pour ce match resteront valables.

La pelouse praticable mais la sécurité avant tout

La particularité du Stadium est bien sûr qu'il se trouve sur une île, entouré de la Garonne. La crue du fleuve, attendue à plus de quatre mètres ce mardi, a eu raison du match. Les autorités ne veulent pas prendre de risques. Les accès à l'île du Ramier sont interdits par la municipalité ce lundi soir.

"On prévoit pour 23 heures ou minuit une hauteur de 3,80m de l'eau. Quand on atteint ces 3,80m on a les routes d'accès qui sont inondées. Ce sera pile au moment de la sortie du match. On se retrouverait avec des spectateurs bloqués sur l'île du Ramier. Après 20 heures on va commencer à fermer les accès. On va évacuer le Casino, les universitaires. Seuls les habitants peuvent rester chez eux. Le vaccinodrome peut fermer à 20 heures et ensuite les gens partiront", explique Jonnhy Dunal en charge de la sécurité civile à la mairie de Toulouse.

Quand va se jouer le match ?

Le pic de la crue étant attendu ce mardi, la rencontre ne se rejouera pas dès demain mardi. Les deux équipes étant toujours qualifiées en Coupe de France, elles devront sans doute jouer en semaine.