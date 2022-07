Ligue 2 : le mercato du Stade Lavallois est pratiquement bouclé

C'est dans le cadre verdoyant du château du Bois Guy à Parigné près de Fougères que le Stade Lavallois a présenté trois nouveaux joueurs. Il y avait Sam Sanna, dont l'arrivée en prêt de Toulouse a été annoncée ce mercredi 29 juin. Le défenseur central droit est âgé de 23 ans et se définit "comme un joueur d'équipe" pouvant évoluer aussi bien en tant que milieu récupérateur que sur un côté.

Autre défenseur, Yohan Tavares. Ce Franco-portugais de 34 ans a roulé sa bosse. Il a notamment beaucoup évolué au Portugal d'où il arrive (Belenenses, D1). Le natif de Tours est "un gros travailleur" selon les mots du président du Stade. Tavares a signé un contrat d'un an plus une année en option.

Enfin, la troisième recrue de la semaine est un attaquant. Zakaria Naidji, 27 ans, est international algérien. L'attaquant était prêté au Pau FC (Ligue 2) la saison passée, au cours de laquelle il a inscrit quatre buts. Naidji, "joueur technique" s'est engagé pour une saison plus deux en option.

Selon le président du Stade Lavallois, Laurent Lairy, il y aura encore deux annonces d'ici la reprise du championnat de Ligue 2. L'une concerne l'ancien capitaine lavallois, Anthony Gonçalves qui devrait signer son contrat avec Laval la semaine prochaine.

Bryan Goncalves annonce son départ

C'est via un message sur les réseaux sociaux que Bryan Goncalves annonce officiellement son départ du Stade Lavallois : "c'est le cœur rempli d'émotion et la tête pleine de beaux souvenirs que je vous annonce mon départ du Stade Lavallois. Tous ces moments à vos côtés seront inoubliables et resteront gravés dans nos mémoires." Le défenseur central devrait signer dans les prochaines heures dans un club évoluant dans un plus haut niveau que la Ligue 2 française. Bryan Goncalves a été l'une des révélations de la saison dernière en National, lui qui arrivait de Versailles (National 2).

L'effectif actuel

Gardiens : Alexis Sauvage, Maxime Hautbois, Théo Chatelain

Défenseurs : Yasser Baldé, Marvin Baudry, Pierrick Cros, Pape Djibril Diaw, Remy Duterte, Kévin Perrot, Sam Sanna, Edson Seidou, Yohan Tavares

Milieux : Jordan Adeoti, Ryan Ferhaoui, Julien Maggiotti, Kevin Tapoko, Jimmy Roye

Attaquants : Sébastien Da Silva, Geoffray Durbant, François-Xavier Fumu Tamuzo, Zakaria Naidji, Kader N'Chobi, Steven Nsimba