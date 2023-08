Ligue 2 : le milieu espagnol Pedro Diaz officiellement recruté par les Girondins de Bordeaux

Et un dernier pour la route ? Ce jeudi 3 août, les Girondins de Bordeaux ont annoncé la signature du milieu de terrain espagnol de 25 ans Pedro Diaz, qui s'est engagé jusqu'en 2027. Les Bordelais ont payé 2,2 millions d'euros (pour obtenir 51% des droits du joueur) au club espagnol de deuxième division, le Sporting Gijon. En cas de bonnes performances, les Girondins pourront déclencher plusieurs options pour obtenir jusqu'à 81% des droits du joueur pour une opération finale de 3,5 millions d'euros. Pedro Diaz va s'engager pour quatre ans avec le club au scapulaire. Dans ce dossier, l'Espagnol a été préféré à l'un de ses compatriotes, Roque Mesa, joueur plus expérimenté, libre et avec qui le club avait trouvé un accord.

Diaz est la sixième recrue des Girondins cet été. Outre une arrivée prévue de longue date, celle du Niortais Yohan Cassubie, le club a réussi à recruter aux postes qu'il souhaitait, avant même le début de saison, le 7 août à Pau. Bien loin de la cacophonie de l'été précédent, où pour des raisons financières, ils n'avaient pas pu enregistrer de recrues avant début septembre.

À ce stade, et même si la situation pourrait évoluer d'ici la fin du mercato, le 1er septembre, il ne devrait pas y avoir d'arrivées supplémentaires, même au poste de gardien, ou, après le départ de Gaëtan Poussin, le Polonais Rafal Straczek sera titulaire dans le but pour débuter la saison.

11,5 millions dépensés

Ainsi, un défenseur central (Harisson Marcellin), un milieu offensif (Gaëtan Weissbeck), un ailier ( Jérémy Livolant ) et un avant-centre ( Zan Vipotnik ) sont arrivés. À ces arrivées, il faut ajouter Aliou Badji, Clément Michelin, et Zuriko Davistashvili, prêtés au club la saison dernière, dont les options d'achats ont été activées. Tous ces transferts ont coûté environ 11,5 millions d'euros aux Girondins, qui sont, et de loin, le club de Ligue 2 à avoir le plus dépensé, et, ce sans avoir enregistré aucune recette de ventes de joueurs, en attendant les départs de Malcom Bokélé, Dilane Bakwa et Junior Mwanga, puisque Fransergio et Gaëtan Poussin sont partis gratuitement.

Un milieu d'expérience

Dans le 4-2-3-1 vu en match de préparation, Pedro Diaz serait ainsi en concurrence pour occuper l'un des deux postes de milieu de terrain relayeur. Avec Danylo Ignatenko, Diaz devra encadrer les jeunes Tom Lacoux (21 ans) Issouf Sissokho (21 ans), et Yohan Cassubie (22 ans). Il correspond au profil ciblé pour cet été, censés apporter de l'expérience au milieu de terrain, puisque l'ex-numéro 8 de Gijon, 25 ans, a joué 143 matchs de deuxième division, tous avec son club formateur. Dans une interview à Sud Ouest, le 9 juillet , David Guion évoquait ainsi le besoin de recruter "un garçon mûr, qui maîtrise les tempos, avec du leadership".