Ligue 2 - Le milieu Walid Mesloub quitte Lens

Lens, France

Walid Mesloub n'est plus un joueur lensois. Le Racing a libéré son milieu de terrain arrivé au club en 2018. Le joueur de 34 ans s'est engagé avec le club d'Umm Salal au Qatar. Walid Mesloub n'avait pas beaucoup de temps de jeu depuis le début de la saison sous le maillot Sang et Or. Il n'avait été titularisé qu'une fois par Philippe Montanier.

Lens est deuxième de Ligue 2 après 20 journées, à un point du leader Lorient.