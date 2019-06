Ligue 2 : le nouveau maillot de l'AJ Auxerre dévoilé

Auxerre, France

Deux nouvelles tuniques. "Et une troisième à venir. On aime faire des surprises et faire patienter nos supporters", annonce d'emblée Bastien Thierry en charge de la boutique du club et de la billetterie. Pour l'instant, les quelques supporters venus observer les différents aspects du maillot domicile et extérieur semblent conquis. Mais il va falloir s'habituer à cette nouvelle tunique.

Les maillots domicile et extérieur changent de design et de sponsors pour la saison 2019-2020. © Radio France - Bradley DE SOUZA

Une expédition à Bologne

Mercredi 26 juin, 00 h 30. Quelques ultras de l'AJA embarquent dans une fourgonnette au stade de l'Abbé-Deschamps, direction Bologne. Sans piper mot. Rien sur le twitter sur club n'indique l'objet de leur déplacement.

Arrivée jeudi 27 juin, 10 h 30 à Bologne (Italie). Les supporters visitent alors l'usine de fabrication de l'équipementier sportif Macron. "On a été agréablement surpris déjà de par la taille de l'entreprise qui va être amenée à grandir de plus en plus mais aussi parce que contrairement à Nike et à Adiddas, il n'y a qu'un maillot unique pour toutes les équipes auxquelles Macron est partenaire" a constaté Mathieu Jacot, l'un des responsables des ultras à Auxerre.

A lire aussi - Reprise de l'entraînement pour les joueurs de l'AJ Auxerre

Un clin d’œil aux ultras auxerrois

"La grande nouveauté par rapport à la saison dernière, c'est le design. Un design qui rappelle la charte graphique du club avec un stade qui a été mis à ses couleurs", explique Bastien Thierry. La charte graphique du club correspond aux triangles visibles en bas du maillot. "On se démarque un peu avec un dégradé de couleurs, quelque chose qu'on n'avait pas avant", renchérit le responsable de la boutique du club.

La grande nouveauté c'est le design - Bastien Thierry en charge de la boutique du club et de la billetterie

Pour la saison 2019-2020, le nouveau maillot est doté d'un col rond comparé à l'an dernier où il s'agissait d'un col polo. De nouveaux sponsors ont fait leur apparition. "En sponsor principal, nous avons ServiStores", raconte Bastien Thierry. L'année dernière il s'agissait de Louault. A leur côté, se rajouteront Groupama, Acadomia et d'autres marques pour accompagner les footballeurs auxerrois.

Une nouvelle saison de l'AJA à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre