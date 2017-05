Ligue 2 : le onze de rêve de France Bleu pour la saison 2016-2017

La saison 2016-2017 de Ligue 2 touche à son terme. Les journalistes sportifs de France Bleu ont voté, découvrez le onze de rêve qu'ils ont concocté.

Les meilleurs joueurs de Ligue 2 à chaque poste, pour la saison 2016-2017, mais aussi le meilleur entraîneur. Les journalistes sportifs de France Bleu dévoilent leur onze de rêve, sur la base d'un système en 4-4-2. Leader du championnat, Strasbourg apparaît logiquement comme l'équipe la plus représentée, avec trois joueurs. Derrière, Troyes, Lens, Nîmes et Le Havre se tirent la bourre, avec deux joueurs. Malgré une place dans le ventre mou, le HAC place deux joueurs dans l'équipe type, dont le gardien de but. En revanche et bien que jouant les premiers rôles, aucun joueur de Brest, Amiens et Reims ne figure dans le onze.

Le onze de rêve des joueurs de Ligue 2 sélectionnés par France Bleu (saison 2016-2017) -

Gardien : Fabien Farnolle (Le Havre)

Défenseurs : Ferland Mendy (Le Havre), Ernest Seka (Strasbourg), Dusan Cvetinovic (Lens), Sofiane Alakouch (Nîmes)

Milieux de terrain : Dimitri Liénard (Strasbourg), Benjamin Nivet (Troyes), Benjamin Bourigeaud (Lens), Téji Savanier (Nîmes)

Attaquants : Adama Niane (Troyes), Khalid Boutaïb (Strasbourg)

Entraîneur : Thierry Laurey (Strasbourg)