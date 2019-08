Ligue 2 : Le Paris FC, "l'une des meilleures équipes de notre championnat" pour l’entraîneur de Sochaux Omar Daf

Montbéliard, France

Deuxième match de la saison en Ligue 2 pour le FC Sochaux-Montbéliard, vendredi 2 août, à 20 heures. Premier déplacement de cet exercice 2019/2020, sur la pelouse du Paris FC, au Stade Charléty. Lors de la première journée, la semaine dernière, le FCSM avait fait match nul 0-0 face au Stade Malherbe de Caen.

Un adversaire coriace qui a mal débuté

Avant la réception de Sochaux, le Paris FC est lanterne rouge de Ligue 2, après sa défaite 3-0 face à Lorient pour le 1er match de la saison. Evidemment, à ce stade du championnat, le classement ne veut rien dire. L’entraîneur Sochalien Omar Daf en est bien conscient. "J'ai beaucoup de respect pour cette équipe, explique le coach, je pense qu'ils seront encore en course pour les 'plays-off' cette année". La saison dernière, Paris avait terminé la saison 4ème - éliminés en barrages par le RC Lens - Sochaux était 16ème.

"Pour moi, c'est une des meilleures équipes du championnat" - Omar Daf, entraîneur de Sochaux

Les points forts du Paris FC selon Omar Daf? D'abord la défense, "la meilleure du championnat l'an dernier". Offensivement? "Ils se sont renforcés". Au milieu de terrain? "Ils ont des joueurs d'expérience". Bref, à l'écouter, le danger va venir de partout.

Comment les contrer ? Le coach sochalien ne veut pas dévoiler ses plans. "On s'est bien préparé, on va essayer d'animer tout ça sur le terrain", voilà son seul indice.

"C'est l'équipe qui s'adaptera le mieux aux conditions qui fera un résultat", prédit Omar Daf

Sans Prévot dans la cage, Sloan Privat pas encore prêt

Le groupe sochalien devrait être (presque) au complet. Seul gros coup dur, après sa blessure lors de la première journée face à Caen, le gardien et capitaine Maxence Prévot sera absent.

La nouvelle recrue, l'attaquant Sloan Privat, qui revient dans son club formateur après l'avoir quitté il y a six ans, n'est lui pas encore apte. Il a très peu joué la saison dernière.

Au coup d'envoi, on devrait donc une nouvelle fois voir un mélange de jeunes joueurs, issus du centre de formation ... et de recrues. C'est d'ailleurs un retour face à leur ancien club de deux d'entre elles, Fabien Ourega et Thomas Touré. Retrouvailles également entre le FCSM et Mécha Baždarević, ancien entraîneur et joueur du club, actuellement à la tête du Paris FC.