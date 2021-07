Ligue 2 : le Paris FC premier leader de la saison après sa large victoire à Grenoble

Pour son entrée dans la saison de Ligue 2, le Paris FC n'a pas fait de détail : il a crucifié Grenoble 4 à 0 au stade des Alpes. Le PFC s'est appuyé sur la performance de Gaëtan Laura, auteur de l'ouverture du score à la 37e minute, et à l'origine de deux autres buts, signés Moustapha Name (72e), et Migouel Alfarela, recruté au début du mois. Le grenoblois Manuel Perez complète le score avec un but contre son camp à la 52e minute.

Grâce à cette large victoire, les Parisiens affichent leurs ambitions dès la première journée en prenant la tête du championnat, juste devant Caen, vainqueur sur le même score de Rodez, mais à domicile. Le PFC, cinquième la saison dernière, espère suivre le même chemin que celui que lequel son nouvel entraîneur, Thierry Laurey, avait emmené Strasbourg. En 2016-2017, il était parvenu à faire remonter le RCS, titre de champion en prime, et n'a jamais quitté l'élite avec les Alsaciens malgré une dernière saison compliquée. Un cheveu derrière, le Stade Malherbe s'est aussi distingué en recrutant un technicien habitué des plateaux de Ligue 1, Stéphane Moulin, après dix saisons à Angers.