Ligue 2 : le Paris FC signe la plus grosse vente de son histoire

Paris, France

C'est un transfert qui s'inscrit directement dans le Top 10 des ventes de Ligue 2. Silas Wamangituka quitte le Paris FC pour rejoindre Stuttgart en deuxième division allemande. Le club parisien a vendu son attaquant de 19 ans contre huit millions d'euros. C'est la plus belle transaction de l'histoire du Paris FC.

Un transfert à hauteur de la moitié du budget du club

Le président du club, Pierre Ferracci, est lui-même surpris par le montant de la vente : "Très franchement le niveau atteint par le transfert nous a étonné, on avait prévu moins, c'est une agréable surprise pour le joueur et pour le club." "Ce montant va nous permettre de consolider les structures et financer les investissements qui sont lourds avec le centre d'entraînement des deux équipes premières à Orly", précise le patron du Paris FC. Le budget de fonctionnement du club s'élève cette saison à 14,5 millions d'euros.

Auteur de 11 buts la saison passée en Ligue 2 sous le maillot parisien, Silas Wamangituka avait rejoint le Paris FC l’été dernier en provenance d'Alès. "Le Paris FC remercie Silas pour cette belle saison et lui souhaite le meilleur sous ses nouvelles couleurs."

Un début de saison compliqué pour le Paris FC

En course pour la montée en Ligue 1 l'an dernier, le Paris FC a repris en ligue 2 depuis trois semaines. Les trois premières journée n'ont pas vraiment souri aux Parisiens. Avec deux défaites et un match nul, les hommes de Mécha Bazdarevic sont 18e au classement. "Je ne suis pas inquiet, le club est en rodage, je suis un peu énervé comme tout président qui aimerait démarrer plus vite et plus fort, mais je pense qu'on fera une bonne saison", assure Pierre Ferracci.

Les Parisiens recevront les Chamois Niortais vendredi soir, à 20h00, pour la 4e journée de Ligue 2.