Ligue 2 : le Pau FC à Chambly pour mettre fin au suspense

En cas de victoire à Chambly ce samedi soir (20 heures), le maintien du Pau FC se rapprochera encore, et pourrait même être assuré si dans le même temps Caen ne gagne pas à Toulouse. Didier Tholot veut voir ses joueurs concentrés et déterminés pour ce rendez-vous décisif.

C'est donc à Chambly, ou plutôt à Beauvais, où le club de l'Oise est obligé de délocaliser ses matchs, que le Pau FC pourrait faire le pas décisif qui lui manque pour assurer son maintien en Ligue 2. Si cela ne dépendra pas que du résultat des Palois ce samedi soir (voir ci-dessous), ils ont tout de même pour eux une bonne partie des cartes en main pour pouvoir se permettre de jouer ensuite les deux derniers matchs de la saison (à Toulouse et contre Valenciennes) beaucoup plus sereins.

Le maintien mathématique est possible ce samedi soir

Pour évacuer immédiatement le sujet, le Pau FC doit s'imposer, et compter sur le fait que Caen ne gagne pas à Toulouse à la même heure pour prolonger son bail en Ligue 2. En cas de match nul face aux Camblaisiens, les footballeurs béarnais seront assurés de ne pas redescendre immédiatement en Nationale, et finiront, au pire, barragistes.

"Il va falloir avec de la détermination et de la conviction face à une équipe qui va jouer sa peau, c'est leur dernière chance, on est averti, mais on va s'occuper de nous, pas d'eux, explique Didier Tholot avant ce match, c'est l'attitude de mes joueurs qui fera la différence". Avec un groupe au complet et sur une série de neuf matchs sans défaites (5 victoires et 4 nuls), le Pau FC a de quoi voir venir. "Ça serait un peu con, et contre-logique, après avoir fait les efforts jusqu'à maintenant, être revenu de nul part, de ne pas les faire jusqu'au bout", prévient encore Tholot. Reste aux Palois à prendre leur destin en main.

