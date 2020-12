Ligue 2 : le Pau FC à Clermont pour enchaîner

Après un nul ramené de Dunkerque et un succès face à Caen, le Pau FC aimerait ramener de Clermont (ce samedi soir, 19 heures) un nouveau résultat positif pour valider les progrès du groupe.

Et pourquoi pas la passe de trois ? Jamais depuis le début de la saison, celle de ses premiers pas en Ligue 2, le Pau FC (15e) n'a réussi à enchaîner trois matchs sans perdre. Le club béarnais a l'occasion de le faire ce samedi soir à Clermont (8e). Pour ça les Jaune et Bleu devront s'appuyer sur la solidité affichée face à Caen (1-0), et confirmer leur allant offensif du moment qu'ils peinent parfois à se concrétiser.

Didier Tholot, le coach du Pau FC avant le déplacement à Clermont Copier

Continuer à engranger

Le classement pris sur les cinq dernières journées montre une très nette amélioration des résultats du Pau FC (7e avec 7 points pris). Une embellie qui permet au club de sortir de la zone rouge et de gagner en confiance au moment d'aborder une nouvelle rencontre chez un supposé "gros" de ce championnat, "l'équipes qui joue le mieux", selon le coach palois.

Pour ce match Ebenezer Assifuah est de retour de suspension, et Didier Tholot a du faire des choix pour composer son groupe puisqu'à l'exception de Mamadou Kamissoko touché au mollet, tous les autres sont d'attaque.

Le groupe palois pour Clermont

Olliero, Bertrand ; Koffi, Bansais, Batisse, Scaramozzino, Zahary, Chaminade, Sadzoute ; Daubin, Kouassi, Lobry ; Sabaly, Bayard, Beusnard, Assifuah, Ba, Armand. Blessé : Kamissoko (mollet droit). Choix : Nguer, Méliande, Diatta, Bury, Trindade, Thioub, Ndiaye, Jarju.

Clermont Foot / Pau FC, à vivre ce samedi soir en intégralité dès 19 heures avec France Bleu Béarn Bigorre !