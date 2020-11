Ligue 2 : le Pau FC à Dunkerque pour retrouver le Nord

Duel de promu ce samedi soir (19 heures) entre Dunkerque et le Pau FC. Les Palois qui n'en finissent pas de souffler le chaud et le froid vont chercher de la constance pour tenter de sortir de la zone rouge.

Le Pau FC de Romain Bayard et Steeve Beusnard alterne les hauts et les bas depuis de longues semaines.

Après avoir gagné pour la première fois à domicile, puis à l'extérieur dans cette Ligue 2 sans répit, le Pau FC (19e) veut maintenant pouvoir enchaîner les bons résultats. Parce que depuis plusieurs semaines, c'est un club en mode montagnes russes qui alterne le bon et le moins bon sur tous les terrains. Chez l'autre promu, Dunkerque (9e) qui réalise un début de saison bien moins cahoteux, la réaction du Pau FC sera à nouveau attendue.

Didier Tholot : "Le maintien passera par une certaine régularité, pour l'instant on ne l'a pas" Copier

Un engagement de tous les instants

Didier Tholot le coach béarnais reproche à son groupe le visage montré lors de la première mi-temps de la défaite (2-0) encaissée face à Grenoble. Un manque global d'implication qui ne passe pas pour le technicien : "C'est pas footballistiquement, c'est dans la tête... Être compétiteur c'est à chaque match et pas une fois sur deux. Le maintien passera par une certaine régularité, et pour l'instant on ne l'a pas".

Depuis le début de la semaine une prise de conscience s'est opérée à en croire les joueurs et leur coach. Reste à le montrer sur le terrain d'une équipe "du même championnat" que le Pau FC, mais pour l'instant bien mieux embarquée dans sa lutte pour le maintien.

Le groupe pour Dunkerque

Olliero, Bertrand ; Scaramozzino, Batisse, Bansais, Sazdoute, Zahary ; Daubin, Kouassi, Koffi, Diatta, Lobry ; Bayard, Assifuah, Jarju, Armand, Beusnard, Sabaly. Blessés : Ba, Kamissoko. Choix : Nguer, Méliande, Bury, Trindade, Thioub, Ndiaye, Chaminade.

USL Dunkerque / Pau FC, match à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre, rendez-vous à 19h !