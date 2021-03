Ligue 2 : le Pau FC à Grenoble pour garder la tête hors de l'eau

La mini-trêve que viennent de vivre les footballeurs palois a dû être douce. Grâce à deux succès face au Havre (2-0) et à Châteauroux (1-0) pour leurs deux premiers match en Ligue 2 au Nouste Camp, les joueurs de Didier Tholot ont abandonné le strapontin de barragiste pour passer devant Guingamp et se retrouver 17e. À 10 journées de la fin de la saison régulière, reste maintenant à confirmer cet état de forme (9e au classement de la phase retour) sur la pelouse de Grenoble pour donner encore plus corps à cet objectif maintien.

Didier Tholot : "Montrer que ce n'est pas qu'un feu de paille"

Toujours pas de Scaramozzino

Pour ce déplacement en Isère, le défenseur central Anthony Scaramozzino sera toujours absent, pas encore à 100% après des soucis au dos (également suspendu contre Châteauroux). C'est encore Xavier Kouassi, habituel milieu de terrain, et qui a déjà assuré l'intérim dans l'axe lors des deux dernières victoires à côté d'Antoine Batisse, qui le suppléera. "Xavier a de la malice, il anticipe bien, on sera peut-être en difficulté par rapport à sa taille, mais en même temps ça fait deux matchs qu'on n'a pas encaissé de but", souligne Didiet Tholot, pas certain non plus de pouvoir compter sur son taulier Erwin Koffi dans le couloir droit, incertain jusqu'à la dernière minute.

Steeve Beusnard : "On savait que si on ne réagissait pas, on y allait tout droit"

Le milieu offensif Steeve Beusnard, aussi souvent titulaire que remplaçant cette saison (23 matchs, 11 titularisations), a déjà inscrit deux buts et donné une passe décisive, il sait l'apport des joueurs du banc dans le réveil du Pau FC ces dernières semaines : "Que je démarre ou que je rentre à dix minutes de la fin, je donnerai toujours le meilleur de moi même. On est un groupe, on tire tous dans le même sens, ceux qui démarrent ou les autres, on apporte tous le meilleur de nous mêmes, il n'y a personne qui va faire la gueule parce qu'il est remplaçant, on a un objectif commun, on fait tout pour l'atteindre ensemble. Il y a eu un changement d'état d'esprit à ce niveau, on est tous conscients qu'à un moment donné le collectif passe avant l'individuel, qu'on sera tous gagnants si on obtient ce maintien à la fin de la saison. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience collective à ce niveau-là et ça se ressent sur le terrain, donc tant mieux. On a compris que si on ne réagissait pas, notamment au niveau de l'état d'esprit, de l'envie, de la détermination qu'on allait mettre sur le terrain, de la solidarité aussi, on y allait tout droit. On s'est réveillé et aujourd'hui ça paye."

Grenoble / Pau FC, c'est à vivre ce samedi en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre, rendez-vous dès 20 heures !