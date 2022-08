Ligue 2 : le Pau FC à Quevilly-Rouen pour faire tourner sa (mal)chance

"Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille", selon la formule prêtée à l'ancien président Jacques Chirac. C'est un peu ce que doit penser Didier Tholot, l'entraîneur du Pau FC. Son équipe, pourtant pas à la rue, n'a toujours pas goûté à la victoire cette saison en Ligue 2, le club pointe à la 18e place, et va donc devoir en plus faire pour la saison sans son capitaine, son taulier, Antoine Batisse. C'est dans ce contexte que les footballeurs béarnais se déplacent en Normandie, pour s'y installer quelques jours. Ce samedi ils affrontent Quevilly-Rouen Métropole, avant un deuxième match 72 heures plus tard sur la pelouse de Caen. L'occasion d'enfin se lancer, et de laisser les soucis derrière...

Quevilly-Rouen Métropole / Pau FC, coup d'envoi à 19 heures ce samedi soir, à vivre en intégralité sur France Bleu Béarn Bigorre !