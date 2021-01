Ligue 2 : le Pau FC à Rodez "pour arrêter l'hémorragie"

Le Pau FC savait que son début du mois de janvier 2021 serait capital pour la suite de sa saison en Ligue 2. Pour l'instant le Pau FC a perdu deux fois en autant de rencontres, à Ajaccio (4-1), et au Hameau contre Chambly (3-1). De quoi rendre le match sur la pelouse de Rodez (18e), un autre concurrent direct pour le maintien, crucial. État des lieux avec l'entraîneur palois Didier Tholot.

France Bleu Béarn Bigorre : Didier Tholot, à quel point le Pau FC est dans l'urgence avant ce déplacement ?

Didier Tholot : Disons que le match est important, parce que pendant qu'on ne prend pas de point d'autres le font, ça ne nous permet pas de sortir de cette zone comme on le voulait... Donc évidemment c'est un match important, mais quoi qu'il arrive la saison ne s'arrêtera pas ce samedi soir. Aujourd'hui on a la chance de ne pas être largués, d'être dans le coup même si ça se rétrécit... L'objectif maintien reste possible même si on n'est pas satisfait de ce qu'on produit en ce moment.

Plus l'enjeu est important, plus la pression monte aussi... Comment faire pour éviter au Pau FC de subir cette pression alors que l'équipe est déjà fébrile ?

Quand tu prends autant de buts sur le début de l'année c'est impossible de gagner un match, donc il faut avant tout retrouver de la solidité. On a essayé de mettre en place des leviers de solidarité et d'abnégation pour le groupe. Il faudra que les joueurs donnent la réponse sur le terrain. Aujourd'hui il faut de toute façon arrêter l'hémorragie que ce soit au niveau des buts encaissés ou des défaites.

Ils ne lâchent jamais, et sur ce plan là il faudra se mettre à leur niveau

— Didier Tholot, à propos du jeu du RAF

En attendant des renforts, vous demandez à vos joueurs les plus expérimentés de montrer davantage ?

Pas seulement, tout le monde a besoin de montrer plus, autant le staff que les joueurs. Dans ces moments là personne ne doit se cacher et au contraire prendre ses responsabilités. Et ça ne se fait pas à l'entraînement mais sur le terrain pendant 90 minutes. Sur ces derniers matchs à chaque fois une erreur nous fait baisser la tête, il faut maintenant que ce soit l'inverse, et avancer. On se retrouve un peu dans la même situation qu'avant Châteauroux, on avait deux points de retard sur eux (le Pau FC s'y était imposé 3-0, NDLR)...

Cette équipe de Rodez est celle à concéder le plus de matchs nuls, sept sur les dix derniers matchs, mais qui n'a plus gagné depuis septembre, comment vous l'analyser ?

C'est une équipe qui s'accroche toujours, même menés ils reviennent très souvent. Ils n'arrivent pas à passer la vitesse supérieure pour gagner mais ils ont pris moins de buts que nous, ils ne lâchent jamais, et sur ce plan là il faudra se mettre à leur niveau.

