Ligue 2 : le Pau FC à Sochaux pour encore se rapprocher du maintien

Nantis de 35 points à six journées de la fin du championnat, le Pau FC pourrait encore faire un pas décisif vers le maintien à condition de ramener au moins un point de Sochaux ce samedi (20 heures). Les Palois sont sur une série de six matchs sans défaite.

Plus l'objectif se rapproche, plus l'impatience de l'attendre grandit dans les rangs du Pau FC. Grâce à une très belle série de six matchs sans défaite (quatre victoires, deux nuls), les footballeurs béarnais ont creusé un écart de quatre points avec la place de barragiste, six avec celle de premier relégable. Avant la rencontre à Sochaux ce samedi soir (20 heures), l'entraîneur palois Didier Tholot met en garde contre le moindre relâchement qui pourrait à nouveau semer le doute dans les têtes de ses ouailles.

Relâchement interdit

"Je ne veux surtout pas qu'on puisse penser et croire que, parce qu'on a battu Clermont et fait un grand pas, on peut se contenter de moins, prévient l'entraîneur des Jaune et Bleu. Le plus dur c'est toujours de faire le dernier geste, de conclure, comme au tennis, ces points qu'il reste à prendre ne vont pas tomber tout seuls. Il ne faut pas que l'on baisse dans le contenu, dans l'intensité, dans le contenu de jeu... Si chacun en fait un peu moins, on risque d'avoir de mauvaises surprises. Je vais être très attentif à ça".

Ensuite le Pau FC recevra Auxerre mardi, puis se rendra à Toulouse samedi prochain. Trois matchs en une semaine et autant d'occasions de composter, sans doute de manière définitive, le billet pour une saison supplémentaire en Ligue 2.

Sochaux / Pau FC, à vivre en intégralité ce samedi soir dès 20 heures dans la grande soirée sport de France Bleu Béarn Bigorre, avec avant aussi Élan Béarnais / Boulogne-Levallois à 19 heures.