Ligue 2 - Pau FC : "Être plus libres dans nos intentions sur le terrain" demande Didier Tholot avant Le Havre

Alors que la France se reconfinait, le Pau FC a parcouru 900 kilomètres ce vendredi pour se rendre au Havre (6e au classement) où l'équipe va disputer samedi soir (19 heures) son match de la 9e journée de Ligue 2. Dans la foulée d'un succès large face à Niort (4-1), le coach Didier Tholot souhaite que son équipe (19e) garde le même état d'esprit pour continuer à engranger des points en Normandie.

France Bleu Béarn Bigorre : Après la première victoire en Ligue 2, il y a la volonté d'inscrire de nouveaux points, pour valider une bonne dynamique ?

Didier Tholot : Bien sûr, on l'a attendu suffisamment longtemps cette première victoire... On a fait quelque chose de bien, mais on a des points à rattraper, il faut continuer à grignoter à droite et à gauche pour se sortir de cette zone qui ne nous plait pas. On a été capable de tenir longtemps tête au Paris FC (défaite au final 1-0 à Charlety, NDLR), il faudra garder ce qu'on a bien fait à Paris, c'est à dire être en bloc, respecter notre discipline de jeu qui était importante, et aussi se lâcher comme on a su le faire contre Niort. Si on fait un mix des deux on pourra ramener un résultat du Havre.

Le match du week-end dernier a pu constituer un déclic ?

Je l'ai souvent dit ces dernières semaines, je n'avais pas le sentiment, à l'entraînement, d'avoir des joueurs inhibés et pourtant je le voyais en match. Donc maintenant c'est fait, on a gagné, contre le 2e, même si c'était à 11 contre 10... Cela doit nous permettre d'être plus libres dans nos intentions sur le terrain.

Il n'y aura pas de public au stade Océane en raison du huis-clos, un avantage pour vous ?

Déjà, je pense que ce n'est pas agréable de jouer à huis-clos, le foot n'est pas fait pour ça... Par rapport à la situation sanitaire, c'est plutôt logique et de toute façon on n'a pas notre mot à dire. Peut-être que ça nivelle un peu oui, parce qu'à partir du moment où il y a du public, c'est toujours un plus pour l'équipe qui reçoit.

Le groupe palois

Olliero, Bertrand ; Bansais, Koffi, Batisse, Zahary, Scaramozzino, Sadzoute ; Kouassi, Lobry, Ndiaye, Méliande ; Sabaly, Beusnard, Assifuah, Jarju, Bayard, Ba.

