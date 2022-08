Ligue 2 : le Pau FC au Havre en quête d'un premier succès

Alors que le championnat débute à peine, le Pau FC (18e) est toujours en rodage. Face à Dijon, du mieux défensivement, et toujours cette impression que l'attaque béarnaise n'est pas encore réglée. Au Havre (15e) ce samedi soir, l'équipe de Didier Tholot va retrouver un adversaire dans les mêmes dispositions : un seul point au compteur et aucun but marqué. Gagner, ou a minima ne pas perdre à l'extérieur, Didier Tholot en fait l'axe de progrès majeur en ce début d'exercice, pour ne pas revivre une saison en dents de scie. "Les clubs les plus réguliers, au-delà de gagner, sont ceux qui perdent peu", résume Didier Tholot. À ses joueurs de montrer qu'ils sont capables de suivre le précepte de leur coach.

Le Havre / Pau FC, coup d'envoi à 19 heures ce samedi soir, à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !