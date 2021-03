Ligue 2 : le Pau FC bat Dunkerque (3-1) et remonte au classement

Décidemment, le Pau FC n'en finit plus de gagner dans son stade mis aux normes de la Ligue 2. C'est le 3e match cette saison au Nouste Campet la 3e victoire d'affilée.

Un penalty pour débloquer la situation

Le Pau FC a réussi une très bonne opération ce samedi soir, en battant Dunkerque (3-1), adversaire direct dans la course au maintien : un penalty de Victor Lobry, un but contre son camp de Dunkerque, et un but du capitaine Antoine Batisse. Les Nordistes ont réduit l'écart en fin de rencontre.

Avec cette victoire, en doublant leur adversaire du soir, les footballeurs palois se donnent de l'air au classement, en quittant la 18e place (la place de barragiste), ils sont désormais 16e de Ligue 2.

Didier Tholot, coach palois : "On a encore fait un pas important (vers le maintien), mais rien n'est fait" Copier

Il reste 8 matchs à jouer pour le Pau FC jusqu'à la fin de la saison. Le prochain, c'est le 3 avril à Caen, dans 15 jours, après une trêve internationale.