Ligue 2 : le Pau FC crucifié à Nîmes à la dernière seconde

Le Pau FC s'incline à Nîmes (3-2) lors de la 33e journée de Ligue 2. Un troisième but nîmois encaissé à la dernière seconde qui crucifie les palois malgré les buts d'Henri Saivet et Yanis Begraoui. Pau (14e) garde six points d'avance sur le premier relégable.

Le Pau FC à Nîmes, samedi 29 avril 2023. Quelle désillusion ! Les Palois ont subi le scénario inverse de Sochaux à Nîmes en s'inclinant (3-2) malgré une égalisation paloise sur penalty de Yanis Begraoui (83). Des béarnais à réaction qui avaient déjà égalisé par Henri Saivet (17e) après l'ouverture du score de Saïd (2e) et le deuxième but de Malik Tchokounté (44e). Nîmes arrache la victoire au bout du temps additionnel par Kelyan Guessoum (93e) et continue d'espérer au maintien en Ligue 2. Le Pau FC garde six d'avance sur le premier relégable Laval et va sûrement cauchemarder des contre attaques en supériorité numérique complètement ratées dans le Gard pour aller chercher une victoire importante dans la quête du maintien.