Ligue 2 : le Pau FC décroche un bon match nul à Auxerre

Le Pau FC est allé chercher son premier point de la saison à l'extérieur avec du caractère ! A Auxerre, chez une équipe encore en Ligue 1 la saison dernière, les palois ont rendu une copie de qualité afin d'accrocher le match nul (2-2) malgré l'ouverture du score de Gauthier Hein (13e). Sur son premier corner, Pau égalise grâce à un but contre-son-camp de Mensah suite à une tête de Jean Ruiz (23e). Avant la sortie su blessure d'Ousmane Kanté sur une "alerte musculaire" derrière la cuisse selon son entraîneur Nicolas Usaï (25e).

Dans un match plein d'intensité où l'AJA cherche à mettre beaucoup de rythme, le Pau FC refroidit l'Abbé Deschamps et prend l'avantage grâce à Moussa Sylla (57e), utile dans son pressing à 70 mètres de ses buts pour récupérer le ballon et marquer. Refroidit mais pas abattu, le public se réveille et les palois font face à plus de 13000 auxerrois. Avant l'égalisation d'Onaiwu (85e) qui vient punir le recul béarnais. Les joueurs de Nicolas Usaï décrochent un (très) bon point à l'extérieur et restent dans le top 10.

