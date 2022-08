EN DIRECT - Ligue 2 : le Pau FC défie le leader Caen pour se remettre à l'endroit

Trois jours après la "faute professionnelle" à Quevilly Rouen, des mots du milieu de terrain Sessi D'Almeida, le Pau FC se déplace à Caen (mardi 20h45), leader de Ligue 2 après cinq journées. Un match des extrêmes entre le premier et le 19e, entre la meilleure attaque et la plus mauvaise défense (avec Niort), entre la meilleure équipe de Ligue 2 à domicile en 2022 et la pire équipe à l'extérieur. Mais le Stade Malherbe de Caen est un club qui réussi aux Palois depuis leur montée en Ligue puisqu'ils n'ont pas perdu en quatre matchs joués.

Un match à suivre en direct sur France Bleu Béarn Bigorre avec Guillaume Drechsler