Ce samedi soir, le Pau FC s'est incliné au stade de l'Aube, face à Troyes, lors de la 3e journée de Ligue 2. Les footballeurs palois ont souffert et ont encore une fois concédé un penalty, fatal.

Ligue 2 : le Pau FC dominé et battu à Troyes (2-0)

Damon Bansais et le Pau FC, souvent sous pression sur la pelouse de Troyes.

Toujours pas de victoire en Ligue 2 pour le Pau FC. L'équipe de Didier Tholot savait que sur la pelouse d'un candidat à la montée l'affaire était loin d'être entendue, le Pau FC s'est finalement incliné suite à un nouveau penalty concédé, cette fois par Quentin Daubin, en fin de première période (1-0, 38e), puis un deuxième but inscrit en contre par Pintor (87e).

Trois penaltys concédés en trois matchs

Jusqu'à l'ouverture du score, les footballeurs béarnais avaient réussi à contenir les assauts troyens, grâce notamment à deux bonnes parades d'Alexandre Olliero dans le premier quart d'heure. Le Pau FC a continué de subir, ne réagissant que par quelques frappes non cadrées d'Assifuah, et a fini par craquer en concédant donc l'ouverture du score sur un penalty, sans doute sévère, sifflé pour une main de Quentin Daubin alors que celui-ci se protégeait le visage sur un coup-franc.

Dès lors, Didier Tholot a souhaité provoquer l'électrochoc, faisant sortir Romain Bayard pour le remplacer par Victor Lobry. Le transfuge d'Avranches a apporté son impact et sa hargne. Malgré un léger mieux en deuxième période, à quelques minutes du coup de sifflet final, une perte de balle anodine d'Abdou Ndiaye s'est transformée en occasion et en but, Pintor ajustant à la perfection le portier palois (2-0, 87e). Frustré, Quentin Daubin a écopé d'un carton rouge pour un tacle trop appuyé dans le temps additionnel.

Les Palois ne décollent pas, ils tenteront de réagir dès samedi prochain, au Hameau, contre Guingamp.