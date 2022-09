DIRECT - Ligue 2 : vivez le match du Pau FC à Laval en intégralité

En sept journées de championnat, le Pau FC n'a pour l'heure inscrit que 5 buts. Sur ce total, trois ont été inscrits sur coup franc direct par Henri Saivet, autant dire que dans le jeu, les automatismes palois peinent à se roder. "Il ne faudra rien lâcher dans la solidité, pour pouvoir faire un résultat, il viennent de perdre trois matchs, ils vont vouloir solidifier tout ça, mais on a les arguments, il faut concrétiser", demande l'entraîneur Didier Tholot, frustré mais plutôt conforté par le match nul décroché en début de semaine face à Saint-Étienne (2-2). En face, le promu mayennais n'a plus gagné depuis la fin du mois d'août, et avance à un rythme à peine plus confortable que celui des Béarnais. Mais Laval sait pouvoir compter sur un certain Zakaria Naidji à la pointe de son attaque. L'Égyptien, auteur de quatre buts depuis le début de la saison, portait le maillot des Jaune et Bleu il y a encore quelques semaines, gare à ce qu'il ne joue pas un vilain tour à des Palois toujours en quête de leur premier succès de la saison.

Laval / Pau FC, coup d'envoi à 19 heures ce samedi, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !