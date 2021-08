Ligue 2 : le Pau FC enchaîne et enfonce Dijon (2-0)

Les week-end se suivent et se ressemblent pour le Pau FC. Nouvelle victoire 2-0 au Nouste Camp pour l'équipe de Didier Tholot, après Bastia le week-end dernier, c'est Dijon qui a subi la loi des Palois. Assifuah a ouvert le score (45e+1) malgré un premier acte difficile pour les Jaune et Bleu, Essende a doublé la mise en fin de match (82e).

La réaction de Didier Tholot après la victoire du Pau FC contre Dijon Copier

Le Pau FC est 7e de Ligue 2

"C'était pas le plus beau match", a confirmé Didier Tholot qui a quand même apprécié le résultat et l'engagement mis par les siens pour arracher les trois points. Avec encore un but sur coup de pied arrêté, le 3e (sur 5 au total) de la saison, et encore un "clean sheet" pour le Pau FC, le troisième consécutif.

La réaction de Quentin Daubin après la victoire du Pau FC contre Dijon Copier

Place à deux semaines de trêve internationale, avant un retour le 11 septembre à Caen pour un Pau FC en pleine bourre en ce début de saison.