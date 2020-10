Ligue 2 : le Pau FC laisse filer sa chance face à Nancy (1-1)

Le Pau FC a cru, jusqu'à la 87e minute de son match face à Nancy tenir sa première victoire de la saison. Las, une égalisation tardive et néanmoins méritée des Lorrains éclaire d'une lumière beaucoup plus crue la performance des Béarnais.

Le Pau FC avait pourtant toutes les cartes en main pour battre Nancy ce vendredi soir au Hameau, et enfin célébrer son premier succès de la saison : Edmond Akichi, milieu de terrain adverse, a écopé d'un carton rouge à la 31e pour un tacle dangereux sur Cheikh Sabaly, et dans la foulée, les Béarnais ont ouvert le score grâce à un centre de Scaramozzino dévié de manière involontaire dans ses filets par Souleymane Karamoko (41e). Un avantage qui a tenu jusqu'à cinq minutes du coup de sifflet final, et une égalisation de Yanis Barka d'une frappe brossée de l'entrée de la surface de réparation (87e).

Didier Tholot : "Pas capables de faire trois passes"

Un scénario favorable donc, mais au final, et dans le contenu, beaucoup d’agacement pour le coach palois Didier Tholot : "Pour moi c'est une défaite. Quand vous êtes à 11 contre 10 et que vous menez vous n'avez pas le droit de vous faire rejoindre. Il n'y a pas grand chose au niveau du contenu, on n'a pas été capable de faire trois passes... Ce que j'ai vu ne me plait pas du tout".

Victor Lobry : "Il faut apprendre, vite"

Le milieu de terrain palois Victor Lobry ressort très frustré du match, et regrette la passivité des siens, incapables de conserver l'avantage : "Ça se joue encore sur un détail, il faut qu'on apprenne, vite... Ce qui est frustrant c'est qu'à cinq minutes près on avait les trois points même en faisant un non-match, ou un mauvais match. On aurait retenu la première victoire en Ligue 2..."

Au classement le Pau FC reste 20e et dernier. C'est le début d'une nouvelle trêve internationale, prochain match au Paris FC le 17 octobre prochain.