Ligue 2 : le Pau FC lancé veut profiter des doutes de Clermont

Le Pau FC a traversé le mois de mars sans connaître la défaite : trois victoires à domicile et deux matchs nuls à l'extérieur ont fait grimper le club à la 16e place de Ligue 2 dans le sprint final pour le maintien. La pente va encore se raidir avec au programme pour les Béarnais Clermont (3e), Sochaux (7e), Auxerre (6e) et Toulouse (2e) à affronter en quinze jours. Pour commencer donc, le Clermont Foot, solide outsider pour la montée, mais au ralenti ces derniers temps, touché par le coronavirus.

Didier Tholot, le coach du Pau FC avant la réception de Clermont Copier

De l'impatience dans le camp palois

Un foyer de contamination détecté dans le club auvergnat a touché une dizaine de joueurs le mois dernier. Le club restait alors sur une série de quatre victoires. Depuis, une défaite à Nancy et un match nul contre Niort laissent planer le doute sur la capacité des hommes de Pascal Gastien à relever la tête. Pour Didier Tholot, l'enjeu est différent : "Je suis impatient de pouvoir juger notre progression ces derniers temps face à une telle équipe. Je me souviens du match aller où on avait pris une volée 3-0, on aurait pu en prendre 6 ou 7... Donc j'ai envie de voir ce qu'on peut faire contre la meilleure équipe - dans le jeu - du championnat, la meilleure défense de Ligue 2, la 3e attaque aussi... Autant je serrais les fesses avant d'aller là-bas, autant aujourd'hui il y a de l'impatience avant ce match".

Pau FC / Clermont, c'est à vivre ce samedi soir en intégralité sur France Bleu Béarn Bigorre, rendez-vous dès 19h45 pour l'avant-match... avec à suivre aussi à 20h30 le match entre l'Élan Béarnais et Strasbourg !