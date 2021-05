Ligue 2 : le Pau FC pour reprendre sa dynamique face à Ajaccio

Ne pas jouer à Toulouse le week-end dernier aura peut-être été un mal pour un bien pour le Pau FC. Ce report (fixé au mercredi 12 mai, 19 heures), a permis au club de Didier Tholot de s'éviter un troisième match en une semaine, alors que certains semblaient émoussés par l'enchaînement Sochaux (1-1), Auxerre (3-0). Il permet aussi mine de rien au club béarnais de rester invaincu en championnat depuis huit rencontres, soit plus de deux mois. 14e avec deux points d'avance seulement sur la place de barragiste, il est encore trop tôt pour se croire arrivé rabâche Didier Tholot à ses troupes avant de recevoir Ajaccio ce samedi soir au Nouste Camp (20 heures).

Daubin suspendu

Hormis Quentin Daubin suspendu, Didier Tholot peut compter sur un groupe au complet pour ce match, et espérer se rapprocher du maintien en cas de succès : "Ça ne sera pas fait mathématiquement, mais on s'aperçoit bien que depuis une quinzaine de journées les équipes du bas de tableau ont du mal à gagner, alors que nous on est pas loin de la tête... C'est une question de dynamique".

Et le coach palois de mettre encore une fois en garde ses joueurs : "on est capable de mettre en difficulté pas mal d'équipes, d'être solide, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Mais attention, _ce n'est pas parce qu'on a battu Auxerre et Clermont à la maison que le match d'Ajaccio va être facile_... C'est une équipe bien équilibrée, agressive, ça sera tout sauf un match facile". En cas de victoire le maintien ne sera quoi qu'il arrive pas mathématique pour le Pau FC, mais il se rapprochera encore un peu plus.

Pau FC / AC Ajaccio, c'est à vivre ce samedi soir en intégralité à 20 heures sur France Bleu Béarn Bigorre dans la soirée sport avec à la même heure Le Mans / Elan Béarnais !