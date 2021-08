Ligue 2 : le Pau FC reçoit Dijon pour "faire un pas dans la confiance"

6e journée et dernier match avant la première trêve internationale de la saison pour le Pau FC. Les Jaune et Bleu reçoivent Dijon, en pleine crise, pour rester dans la première moitié de tableau de Ligue 2.

Un dernier effort, et les Palois pourront profiter de la trêve. S'ils se trouvent à ce moment-là dans les 10 premiers de la Ligue 2, l'entame aura clairement été réussie. Pour cela, les Béarnais doivent bien négocier la réception de Dijon, équipe attendue avant la reprise comme parmi les favoris à la montée – la remontée en l'occurrence, pour un club relégué de Ligue 1 l'an dernier – mais en manque de résultats : aucune victoire, un match nul et quatre défaites pour une 19e place qui a coûté sa place à David Linares, l'entraîneur, remplacé par Patrice Garande en début de semaine.

Didier Tholot avant Pau FC / Dijon : "éviter de leur donner des ingrédients pour qu'ils reprennent confiance" Copier

Un troisième match sans encaisser de but ?

Pour autant Didier Tholot sait que le match face aux Bourguignons ne sera pas simple. Parce que difficile de savoir à quoi ressemblera le Onze de Patrice Garande, parce que les Palois s'attendent aussi à l'effet "électrochoc" dans le camp d'en-face avec l'arrivée d'un nouveau coach.

Néanmoins les Béarnais s'appuieront à nouveau sur ce qui fait leur force ces derniers temps : une assise défensive retrouvée, des latéraux efficaces et porteurs de danger, et du mieux, aussi offensivement et notamment grâce aux coups de pied arrêtés. "Aujourd'hui je trouve qu'on est bien équilibré, mais il ne faut rien lâcher par rapport à ça, parce que rien n'est fait. On peut faire un pas important dans la confiance, mais il faudra aller le chercher".

Pau FC / Dijon FCO, à vivre ce samedi soir en intégralité dès 19 heures, avec France Bleu Béarn Bigorre.