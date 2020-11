Ligue 2 : le Pau FC reçoit Grenoble, pour tenter d'enchaîner deux victoires consécutives

Le Pau FC veut lancer une série de victoire. Après onze journées de Ligue 2, le club palois n'a pas encore réussi à enchaîner deux victoires de suite. Les Béarnais reçoivent Grenoble, ce samedi à 19h au stade du Hameau. Les Grenoblois sont 8e du championnat.

L'horizon s'est éclaircie ces dernière semaines pour l'équipe de Didier Tholot. Première victoire de la saison, le 24 octobre, contre Niort (4-1), victoire large aussi à Châteauroux (3-0), juste avant la trêve. Les Palois sont dans une bonne dynamique. Ils s'éloignent de la zone de relégation. Le Pau FC est 17e de Ligue 2.

Les Palois vont jouer leur première match à domicile à huis clos. Leur dernière rencontre au Hameau, le match contre Niort, s'était joué devant 1.000 spectateurs qui avaient dû quitter le stade avant la fin pour respecter le couvre-feu.

S'il y a du mieux de match en match côté palois, le coach Didier Tholot espère vraiment que son équipe réussisse à enchainer deux victoires consécutives pour passer un cap.

On doit être plus régulier et viser plus haut

— Didier Tholot, entraîneur du Pau FC