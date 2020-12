Ligue 2 : le Pau FC sans complexe reçoit Caen

Le Pau FC ne méritait pas de perdre à Dunkerque, et est parvenu à ramener un point grâce à l'égalisation dans les dernières minutes signée Romain Bayard (2-2). Un but à l'effet d'un remontant juste avant de recevoir un des gros poissons de la Ligue 2, le SM Caen de Pascal Dupraz. Didier Tholot aimerait voir une équipe investie 90 minutes, et sans saute de concentration cette fois, pour espérer prendre des points malgré un statut assumé de "petit poucet".

Romain Armand : "Pas jouer petit bras" Copier

Pour ce match les Palois devront se passer de leur co-meilleur buteur, Ebenezer Assifuah, suspendu. Les Caennais restent eux sur un match nul contre Châteauroux à domicile (1-1), et voudront enchaîner un troisième match sans défaite au Hameau.

Pau FC / SM Caen, à vivre ce mardi soir en intégralité dès 19 heures avec France Bleu Béarn Bigorre !