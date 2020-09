Ligue 2 : le Pau FC sans complexes à Troyes

Après deux premières journées de Ligue 2 contrastées pour le Pau FC, le club a bénéficié de la trêve internationale pour faire un premier bilan. Les footballeurs palois cherchent toujours à décrocher leur première victoire de la saison, et aimeraient bien ramener trois points de Troyes, ce samedi soir. Sur le papier les Béarnais ne seront pas favoris, mais ça sera rarement le cas cette saison, voilà pourquoi Didier Tholot demande à ses joueurs de lâcher les chevaux.

Didier Tholot, entraîneur du Pau FC : "Pas parce que tu es le petit que tu ne peux pas avoir plus de détermination et d'envie"

Gagner en réalisme

"En Ligue 2, il ne leur faut pas cinq ou six occasions pour marquer, ça fait beaucoup plus mal au niveau de l'efficacité", relève le milieu de terrain palois Quentin Daubin. Valenciennes comme Rodez ont puni le Pau FC sur leurs premières actions respectives : "Il faut être attentifs dès la première minute, parce qu'à Valenciennes, on se fusille le match en douze minutes", confirme Didier Tholot.

Quentin Daubin, milieu de terrain du Pau FC : "Réussir à être plus tueurs"

"Au niveau du jeu on a rien à envier aux autres, il faut juste être plus tueurs pour marquer plus rapidement", ajoute Quentin Daubin, confiant dans la capacité des attaquants du club à ouvrir leur compteur. Ebenezer Assifuah a cadré à sept reprises sans réussir à marquer, le but de Damon Bansais a pu donner un nouvel élan à l'équipe espère Quentin Daubin. Début de réponse ce samedi soir au stade de l'Aube...

Le groupe palois

Olliero, B. Bertrand ; Bansais, Batisse, Kamissoko, Scaramozzino, Zahary ; Daubin, Koffi, Lobry, Ndiaye, Sadzoute, Diatta ; Jarju, Assifuah, R. Armand, Ba, Bayard.

