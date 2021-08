Ligue 2 : Le Pau FC souverain face à Bastia (2-0)

Voilà le Pau FC dans la première moitié de tableau de la Ligue 2 ! C'est évidemment anecdotique à cet instant de la saison, mais cela témoigne tout de même du fait que les Béarnais réussissent leur entame d'exercice 2021/2022. Face à Bastia, ils se sont imposés 2-0 ce samedi soir au Nouste Camp, grâce à des buts d'Erwin Koffi et Ebenezer Assifuah.

Les Palois peuvent encore mieux faire

Le Pau FC restait sur un sentiment paradoxal : celui de n'avoir ni gagné ni marqué de but depuis trois matchs, tout en montrant dans le jeu du mieux sortie après sortie. En début de match face aux Corses, les Palois ont à nouveau manqué de justesse devant, à l'image de ce face à face vendangé par Ebenezer Assifuah. Heureusement pour le Ghanéen, Erwin Koffi débloquera la situation quelques minutes plus tard (38e). Et lui même se rattrapera en tout début de second acte en reprenant de la tête un corner ajusté par le Serbe Jovan Nisic (49e).

Après ce double avantage au score, les Béarnais ont d'avantage subi, reculé, mais Bastia n'a jamais trouvé la faille et a même terminé à 10 après l'exclusion de Guidi pour un tacle en position de dernier défenseur face à Essende, à cinq minutes de la fin du temps réglementaire.

Voilà donc les Palois 9e, à une semaine de recevoir Dijon, relégué de Ligue 1 en fin de saison dernière mais aujourd'hui avant-dernier, et qui n'a toujours pas gagné cette saison. Ensuite place à la trêve et à un premier bilan qui, sauf catastrophe, sera positif pour le Pau FC.