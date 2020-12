Ligue 2 : le Pau FC surprend Caen (1-0)

Et de trois, voilà le Pau FC nanti de trois victoires en Ligue 2. Après celles contre Niort (4-1) et à Châteauroux (0-3), les joueurs de Didier Tholot ont cette fois inscrit moins de buts mais tout de même bien maîtrisé leur affaire. C'est Romain Armand qui a inscrit le seul but du match au quart d'heure de jeu suite à une bonne récupération d'Antoine Batisse, puis un service parfait de Victor Lobry dans la surface adverse. Derrière le Pau FC a géré, tentant de placer des contres, et annihilant surtout parfaitement les offensives normandes.

Didier Tholot : "Je félicite les joueurs, ils ont tout donné"

La réaction de Didier Tholot après la victoire du Pau FC contre Caen (1-0) Copier

Victor Lobry : "La récompense d'un match complet"