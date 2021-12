Ligue 2 : le Pau FC termine 2021 par une défaite à Niort

Les Palois terminent l'année 2021 par une correction! Une défaite 3 à 0 après une seconde mi-temps entamée avec un score nul et vierge, mais bouclée après vrai calvaire et trois buts encaissés par Sissoko (48e), Merdji (73e) et Boutobba (82e).

Encore une fois, le Pau FC peut nourrir des regrets à l'extérieur suite à une première période où les joueurs de Didier Tholot se sont procurés des occasions. Victor Lobry et Romain Armand ont eu beau tenté, ils n'ont jamais trouvé le cadre du gardien niortais Braat.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une défaite qui "gâche la première partie de saison"

Certes, les palois bouclent la première moitié du championnat dans la première partie du classement de Ligue 2. Mais avec ce revers à Niort, Pau boucle l'année civile sur une troisième défaite consécutive. De quoi "gâcher" les efforts fournis depuis le début du championnat estime Didier Tholot.

L'entraîneur béarnais voit, d'ailleurs, d'un bon oeil la trêve hivernale avec une semaine de vacances, avant la reprise de l'entraînement le 29 décembre et le retour de la Ligue 2 le 8 janvier.