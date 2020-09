Ligue 2 : le Pau FC veut gagner en efficacité face à Guingamp

Ebenezer Assifuah (en jaune), est le joueur de Ligue 2 à avoir le plus tiré au but sans marquer depuis le début de la saison.

Après trois matchs et un seul point pris pour l'instant, le Pau FC est scotché en fond de classement, 18e, et attend toujours de gagner. Ce samedi soir (19 heures), les Béarnais reçoivent Guingamp au Hameau, les Bretons attendus comme des favoris à la montée ont eux aussi eu du mal en ce début de saison et sont 17e. Pour Didier Tholot, ce match doit être l'occasion d'un déclic pour lancer la saison pour de bon.

Didier Tholot : "le groupe est préparé à un début difficile" Copier

Soucis dans les deux surfaces

Le Pau FC et Guingamp partagent une statistique peu glorieuse, elles sont les pires défenses du championnat avec 6 buts encaissés (avec Chambly et Toulouse), le club palois y ajoute la coquetterie d'avoir concédé et encaissé trois penaltys, plus qu'aucun autre club de Ligue 2. "Je pense quand même qu'on est en progression, notamment au niveau défensif", veut positiver le gardien de but Alexandre Olliero. Les Béarnais peuvent éventuellement se rassurer en se disant que Guingamp n'a gagné aucun de ses six derniers matchs, changeant déjà d'entraîneur après seulement 2 journées. Mécha Bazdarevic a ainsi succédé à Sylvain Didot.

Mais si la défense paloise retrouve des couleurs, il faudra également que les attaquants soient plus en réussite. Didier Tholot reconnait que l'entente entre Ebenezer Assifuah et Romain Armand n'est pas encore suffisante, une des raisons pour expliquer le déchet offensif des Béarnais. Ebenezer Assifuah l'illustre bien malgré lui, il est le joueur à avoir le plus tiré - 12 fois - sans marquer depuis le début de la saison. Il faudra donc retrouver de l'efficacité dans les deux surfaces, sous peine de devoir attendre encore, avant de pouvoir crier victoire côté palois.

Le groupe palois

Olierro, B. Bertrand ; Scaramozzino, Zahary, Sazdoute, Bury, Bansais, Kamissoko ; Batisse, Ndiaye, Kouassi, Meliande, Lobry, Koffi ; Bayard, Assifuah, Jarju, Ba, Armand.

Pau FC / Guingamp, 4e journée de Ligue 2, c'est à vivre ce samedi soir dès 18h45, en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !