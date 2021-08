Ligue 2 : le Pau FC veut se lancer pour de bon face à Bastia

Face à Bastia ce samedi soir au Nouste Camp (19 heures) et après le mieux dans le jeu observé face à Toulouse et à Nîmes, le Pau FC veut maintenant concrétiser.

Avec un point sur les deux derniers matchs, le bilan comptable du Pau FC peut sembler maigre. Pourtant, les Béarnais semblent monter en puissance sortie après sortie en ce début de saison. L'objectif désormais c'est de valider cela par une victoire qui fuit les Palois depuis la première journée. Face à Bastia, promu ambitieux mais qui disputera son 4ème match en onze jours, Didier Tholot attend de retrouver l'allant offensif affiché face à Toulouse malgré la défaite (0-1), et la solidité défensive éprouvée à Nîmes le week-end dernier (0-0).

Deux matchs à domicile

Le Pau FC devra faire sans Abdou Ndiaye, touché à l'épaule et qui va devoir se faire opérer, il sera absent au moins deux mois. En revanche Romain Armand, ménagé à Nîmes, est de retour. "C'est un match important, on sait qu'il ne faut pas prendre trop de retard", rappelle aussi Quentin Daubin qui garde en mémoire la saison dernière. Le milieu de terrain insiste aussi sur la nécessité de retrouver la confiance au Nouste Camp : "L'an dernier on était intraitables à domicile, ça serait bien de retrouver cela, et surtout avec le public maintenant". Le Pau FC qui après Bastia recevra à nouveau, Dijon, la semaine prochaine. De quoi faire basculer dans le franchement positif ce début de saison.

Pau FC / SC Bastia, à vivre en intégralité ce samedi soir dès 19 heures avec France Bleu Béarn Bigorre !