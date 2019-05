Ligue 2 : le point sur le marché des transferts au Clermont Foot

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

La saison 2018-2019 n'est pas encore terminée que la rubrique mercato commence à fourbir de pistes (plus ou moins fiables) et de rumeurs. Il faut dire que le Clermont Foot ne peut plus rien viser sportivement, à part finir le mieux possible, et pour certains joueurs se montrer à leur avantage. Si possible dès samedi au stade Félix-Bollaert. Lens, c'est justement la destination annoncée pour le milieu de terrain Manuel Perez, arrivé en fin de bail en Auvergne. Les nouveaux dirigeants clermontois et le joueur n'ont pas trouvé d'accord pour une prolongation de contrat. Rien n'est encore officiel mais ça ne serait tarder...

Clermont fournisseur de buteurs pour la Ligue 1

Une autre grosse perte potentiel semble inéluctable. Celle de Florian Ayé. Le Clermont Foot, qui s'est spécialisé dans l'explosion de serial buteurs ces dernières saisons, va sans doute devoir encore se séparer de son meilleur scoreur cet été. Après Famara Diédhiou (21 buts) parti à Angers en Ligue 1 (puis à Bristol City), et Ludovic Ajorque (14 buts) recruté par le Racing Club de Strasbourg, c'est au tour de Florian Ayé d'aiguiser l'appétit des clubs de Ligue 1. Auteur de 17 buts, l'ancien Auxerrois a "9 chances sur 10 de partir". Plusieurs clubs, y compris à l'étranger, ont ciblé Ayé. L'OGC Nice serait particulièrement chaud sur le dossier.

Toujours au rayon offensif, Faneva Ima Andriatsima (1 but) était prêté par Le Havre. L'attaquant international malgache ne sera pas conserver. Tout comme les jeunes Cantyn Chastang, Pierre Patron et Nathan Vitré, sous contrat amateur.

Le buteur clermontois Florian Ayé (17 buts) attise les convoitises © Maxppp - Dave Winter

La rumeur Zidane

Il va également falloir gérer le dossier des gardiens de but. Après Paul Bernardoni, prêté au Nîmes Olympique par les Girondins de Bordeaux, Rémy Descamps va également être en fin de prêt dans quelques semaines. Il va donc retourner au Paris-Saint-Germain. Se dirige-t-on vers un nouveau prêt ? C'est ce que souhaite le staff clermontois, mais c'est loin d'être gagné. Du coup, les rumeurs circulent concernant son successeur potentiel. Parmi elles, Luca Zidane... Le magazine France Football annonce que le fils de Zizou, réserviste au Réal Madrid, fait partie de la liste des noms de gardiens dressée par le CF63. Le club s'est refusé à tout commentaire...

Quoi qu'il arrive, le portier numéro 2 Mehdi Jeannin s'est fait une raison. Il ne sera pas titulaire s'il venait à rester en Auvergne la saison prochaine.

Les Verts font leur marché

Au rayon des certitudes, l'AS Saint-Etienne est venue faire son marché précocement en Auvergne. L'attaquant Franck Honorat et le défenseur latéral Nelson Alpha Sissoko, 22 ans, se sont engagés en faveur des Verts. Mais rien ne dit qu'ils ne feront pas l'objet d'un prêt dans la foulée. A commencer par Honorat qui affirmait récemment n'avoir aucune nouvelle récente des dirigeants stéphanois.

🖊 Nelson Alpha #Sissoko, le jeune latéral du @ClermontFoot rejoindra l'#ASSE pour trois saisons à partir du 1er juillet prochain 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 3, 2019

Un Autrichien dans le viseur ?

Côté arrivées, c'est le calme plat pour l'instant. La dernière rumeur en date, relayée par le journal La Montagne, faisait état d'un contact avec l'attaquant autrichien Adrian Grbic. Âgé de 22 ans, il évolue au SC Rheindorf Altach (bundesliga autrichienne) et a inscrit 5 buts en 16 rencontres cette saison. On parle d'un contrat de trois ans.

Mercato: Adrian Grbic proche de Clermont https://t.co/CYNnhaLg8kpic.twitter.com/IA5tUVrqM2 — Mercato Live News (@RdP_Mercato) April 30, 2019

Mais avant d'officialiser les premières recrues, le Clermont Foot va également devoir gérer les retours de prêts. Trois joueurs sont prêtés en Nationale 1 cette saison : le milieu de terrain David Douline (Rodez) et les attaquants Romain Spano (Bourg-Peronnas) et Mohamed Bayo (Dunkerque). Aucune décision n'a encore été prise sur leur avenir confiait récemment l'entraîneur Pascal Gastien.